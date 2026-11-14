सोशल मीडिया यूजर का दावा- यमुना एक्सप्रेसवे पर कटा चालान, कार की लोकेशन अटलांटिक बताई गई
लेखन आबिद खान
हरियाणा के अनुजीत शिवम का यमुना एक्सप्रेसवे पर 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए चालान कटा। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
मगर यह चालान तब चर्चा में आ गया, जब इस पर गाड़ी की GPS लोकेशन अटलांटिक महासागर के बीच 'नल आइलैंड' पर दिख रही थी। यह जगह ऐसी तकनीकी गड़बड़ियों के लिए मशहूर है।
अनुजीत की पोस्ट ने ई-चालान के लागू होने के तरीके पर उठाए सवाल
शिवम ने जब अपनी यह उलझन सोशल मीडिया पर साझा की और नोएडा ट्रैफिक पुलिस को टैग किया, तो उन्हें ई-चालान हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। उनका यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया।
इसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या इतनी मामूली रफ्तार की गलती के लिए भी चालान काटना ठीक है? और क्या ऑटोमैटिक ट्रैफिक तकनीक पर वाकई भरोसा किया जा सकता है?