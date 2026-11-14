सोशल मीडिया यूजर का दावा- यमुना एक्सप्रेसवे पर कटा चालान, कार की लोकेशन अटलांटिक बताई गई

शिवम ने जब अपनी यह उलझन सोशल मीडिया पर साझा की और नोएडा ट्रैफिक पुलिस को टैग किया, तो उन्हें ई-चालान हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। उनका यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया।

इसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या इतनी मामूली रफ्तार की गलती के लिए भी चालान काटना ठीक है? और क्या ऑटोमैटिक ट्रैफिक तकनीक पर वाकई भरोसा किया जा सकता है?