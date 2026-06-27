दिल्ली में रेबीज के 1.27 लाख वैक्सीन फंसे, पर्याप्त भंडारण की कमी ने बढ़ाई परेशानी

दिल्ली ने मानव रेबीज को अधिसूच्य बीमारी बनाया

वैक्सीन की यह कमी ऐसे वक्त में सामने आई है जब दिल्ली में कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2023 में जहां 51,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 के अगस्त महीने तक करीब 45,000 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। लोगों पर बढ़ते इस खतरे को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में मानव रेबीज को एक अधिसूच्य बीमारी घोषित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मामलों पर बारीकी से नज़र रखना और उन लोगों को तुरंत इलाज दिलाना है जो कुत्ते के काटने से संक्रमित हुए हैं।