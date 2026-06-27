दिल्ली में रेबीज के 1.27 लाख वैक्सीन फंसे, पर्याप्त भंडारण की कमी ने बढ़ाई परेशानी
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेबीज की वैक्सीन लगभग खत्म हो गई है। इसकी बड़ी वजह कोल्ड स्टोरेज की कमी बताई जा रही है। इसी के चलते 1.27 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन वायल कहीं अटकी हुई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 22 जून को अधिकारियों को बताया था कि वे जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वेयरहाउस में वैक्सीन की अगली खेप नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पर्याप्त स्टोरेज की जगह नहीं है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि ज्यादातर अस्पतालों में रेबीज की वैक्सीन नहीं मिल पा रही है।
दिल्ली ने मानव रेबीज को अधिसूच्य बीमारी बनाया
वैक्सीन की यह कमी ऐसे वक्त में सामने आई है जब दिल्ली में कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2023 में जहां 51,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 के अगस्त महीने तक करीब 45,000 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। लोगों पर बढ़ते इस खतरे को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में मानव रेबीज को एक अधिसूच्य बीमारी घोषित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मामलों पर बारीकी से नज़र रखना और उन लोगों को तुरंत इलाज दिलाना है जो कुत्ते के काटने से संक्रमित हुए हैं।