IIT खड़गपुर में एक और छात्र की मौत, क्या परिसर में बढ़ रहा मानसिक दबाव?

IIT ने छात्रों से काउंसलिंग इस्तेमाल करने की अपील की

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर क्या हुआ था। जांच के तहत पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है।

वहीं, IIT खड़गपुर प्रबंधन ने सोहम के परिवार से संपर्क साधा है और उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

इसी महीने कैंपस में यह दूसरी ऐसी घटना है। इस दुखद घटना के बाद संस्थान ने छात्रों से अपील की है कि वे कैंपस में उपलब्ध काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग ज़रूर करें। संस्थान का मानना है कि परिसर में छात्रों को अब मानसिक सहारे की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।