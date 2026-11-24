केरलम सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। दरअसल, तेल कंपनियों ने एथनॉल मुक्त पेट्रोल के सैंपल देने से मना कर दिया है। केरल सरकार इन सैंपल के जरिए यह जांचना चाहती है कि पेट्रोल पंपों पर बिकने वाला ईंधन गाड़ियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। हाल के दिनों में कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा ज्यादा होने से गाड़ियों के इंजन में दिक्कत आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने 23 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा और उनसे इस मामले में मदद मांगी।