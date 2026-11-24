क्या पेट्रोल खराब कर रहा आपकी गाड़ी का इंजन? केरलम सरकार की बड़ी जांच में कंपनियों ने मोड़ा मुंह
केरलम सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। दरअसल, तेल कंपनियों ने एथनॉल मुक्त पेट्रोल के सैंपल देने से मना कर दिया है। केरल सरकार इन सैंपल के जरिए यह जांचना चाहती है कि पेट्रोल पंपों पर बिकने वाला ईंधन गाड़ियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। हाल के दिनों में कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा ज्यादा होने से गाड़ियों के इंजन में दिक्कत आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने 23 नवंबर को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा और उनसे इस मामले में मदद मांगी।
तेल कंपनियों ने पीछे खींचे कदम
शुरुआत में तेल कंपनियां सैंपल देने के लिए तैयार हो गई थीं, लेकिन बाद में वे अपने वादे से मुकर गईं, जिससे केरलम सरकार के लिए ईंधन की सही गुणवत्ता की जांच करना मुश्किल हो गया है। मंत्री जैकब ने साफ किया कि उनका मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कर्नाटक में भी इसी तरह की चिंताएं सामने आई थीं।