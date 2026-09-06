शामली हत्याकांड: अंकित बालियान के परिवार को ऑनलाइन धमकी

पुलिस कादयान, सह-आरोपी आर्यन संधू और गोगी गैंग से जुड़े 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाल रही है। दोनों मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम रखा गया है।

हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसी बीच, हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में 2 और आरोपी मारे गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि वे बालियान के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।