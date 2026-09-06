शामली हत्याकांड: अंकित बालियान के परिवार को ऑनलाइन धमकी
शामली में एक जिम के बाहर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या करने के बाद अब उनके परिवार को ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं। वांछित शार्पशूटर सत्यम कादयान के नाम और फोटो वाले इंस्टाग्राम अकाउंट्स से "दो दिन, 48 घंटे... जल्द ही बड़ा सरप्राइज" जैसे मैसेज भेजे गए हैं।
पुलिस ने परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच कर रही है कि क्या ये अकाउंट्स असली हैं या कोई सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहा है।
पुलिस 20 से ज्यादा संदिग्ध प्रोफाइल की जांच कर रही
पुलिस कादयान, सह-आरोपी आर्यन संधू और गोगी गैंग से जुड़े 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाल रही है। दोनों मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम रखा गया है।
हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसी बीच, हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में 2 और आरोपी मारे गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि वे बालियान के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।