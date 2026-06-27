तमिलनाडु: बंदरों से घबराकर पहाड़ी से गिरी 24 साल की युवती, मौत देश Jun 27, 2026

तमिलनाडु के कालगुसालमूर्ति मंदिर में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है, जहां 24 वर्षीय अनीता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने पति के साथ पहाड़ी पर बने मंदिर में घूमने गई थीं। वे मंदिर के पास बंदरों को खाना खिला रही थीं, तभी अचानक कई बंदरों ने उन्हें घेर लिया। इस अप्रत्याशित घटना से घबराकर अनीता ने अपना संतुलन खो दिया और पहाड़ी के किनारे से नीचे फिसल गईं। एक शांतिपूर्ण दौरे पर हुई यह घटना परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है।