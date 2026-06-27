तमिलनाडु: बंदरों से घबराकर पहाड़ी से गिरी 24 साल की युवती, मौत
तमिलनाडु के कालगुसालमूर्ति मंदिर में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है, जहां 24 वर्षीय अनीता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने पति के साथ पहाड़ी पर बने मंदिर में घूमने गई थीं। वे मंदिर के पास बंदरों को खाना खिला रही थीं, तभी अचानक कई बंदरों ने उन्हें घेर लिया। इस अप्रत्याशित घटना से घबराकर अनीता ने अपना संतुलन खो दिया और पहाड़ी के किनारे से नीचे फिसल गईं। एक शांतिपूर्ण दौरे पर हुई यह घटना परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है।
शव बरामद, अधिकारी जांच में जुटे
हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया और काफी मशक्कत के बाद अनीता का शव बरामद कर लिया। अधिकारी इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि आखिर यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। अनीता के पति सुरेश, जिनकी शादी उनसे पिछले महीने ही हुई थी, इस घटना से पूरी तरह टूट गए थे और घटनास्थल पर बेसुध खड़े थे। अधिकारी लगातार मामले से जुड़ी हर बारीक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे थे।