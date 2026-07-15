राम मंदिर दान चोरी: SIT रिपोर्ट में आया पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम

भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा न हो, इसके लिए SIT बायोमेट्रिक लॉगिन, नियमित जांच और AI कैमरों जैसे उपाय सुझा सकती है। इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले महीने हुई थी, जब पूर्व विधायक पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि 7 से 7.5 करोड़ रुपये का दान गायब हो गया है। इस खुलासे के बाद से अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, ट्रस्ट के 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च की भी जांच चल रही है और अनिल मिश्रा समेत कई प्रमुख सदस्यों को अपने पद से हटना पड़ा है।