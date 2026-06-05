सेना के जवान ने वर्दी में किया प्यार का इजहार, अधिकारी मांग सकते हैं सफाई देश Jun 05, 2026

भारतीय सेना के एक जवान ने एक औपचारिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी वर्दी में ही अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ANI ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें एक जवान नीली साड़ी पहने एक महिला के सामने घुटनों के बल बैठकर प्यार का इजहार करता है और वहां मौजूद लोग यह सब देखते रह जाते हैं। ऐसा ही एक और वायरल पल इससे कुछ समय पहले नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में कैप्टन भरत भारद्वाज का भी सामने आया था।