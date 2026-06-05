सेना के जवान ने वर्दी में किया प्यार का इजहार, अधिकारी मांग सकते हैं सफाई
भारतीय सेना के एक जवान ने एक औपचारिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी वर्दी में ही अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ANI ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें एक जवान नीली साड़ी पहने एक महिला के सामने घुटनों के बल बैठकर प्यार का इजहार करता है और वहां मौजूद लोग यह सब देखते रह जाते हैं। ऐसा ही एक और वायरल पल इससे कुछ समय पहले नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल (CAATS) में कैप्टन भरत भारद्वाज का भी सामने आया था।
वर्दी में प्यार का इजहार करने पर तेज हुई चर्चा
इस बात पर इंटरनेट पर लोग दो राय रखते हैं। कुछ लोगों को यह इजहार बहुत प्यारा और दिल छू लेने वाला लगा, तो वहीं कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सैन्य माहौल में इस तरह का व्यवहार सही है। खबरें हैं कि सेना इस सार्वजनिक इजहार को लेकर जवान से स्पष्टीकरण मांग सकती है। बता दें कि CAATS सेना के अहम प्रशिक्षण स्कूलों में से एक है। यहां भारतीय और विदेशी अफसरों को सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम इलाकों में पैराशूट जंप और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कठिन अभियानों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।