14 साल की कंदाला जेसी ने किया कमाल, ऑल-गर्ल्स मून मिशन के लिए हुआ चयन

आंध्र प्रदेश की 14 साल की कंदाला जेसी ने इतिहास रचा है। उन्हें 'मिशन शक्तिसैट' के लिए चुना गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो पूरी तरह लड़कियों के लिए है और चंद्रमा के लिए क्यूबसैट पर काम कर रहा है। कुल 108 देशों से करीब 12,000 आवेदन आए थे। इनमें से सिर्फ 20 भारतीय छात्रों का चयन हुआ है। कंदाला जेसी अपने राज्य से चुनी जाने वाली एकमात्र छात्रा हैं। डावेलस्वराम के जिला परिषद बालिका उच्च विद्यालय में उनके शिक्षक ने उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचाना था।