आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू AI और ड्रोन से ऐसे जुटाएंगे 1.27 लाख करोड़ रुपये

आंध्र प्रदेश में GST से सबसे ज्यादा कमाई

वित्त वर्ष 2025-26 में GST से सबसे ज्यादा पैसा आया, जो कुल 33,679 करोड़ रुपये रहा। इसके बाद स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से 11,047 करोड़ रुपये और माइंस से 10,300 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

मुख्यमंत्री नायडू जमीन के झगड़ों को जल्दी सुलझाने पर जोर दे रहे हैं ताकि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से होने वाली कमाई बढ़ सके। वे यह भी चाहते हैं कि हर जिला अपनी तरक्की खुद करे। इस योजना में GST जांच के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सर्वे के लिए ड्रोन का उपयोग होगा, ताकि टैक्स कलेक्शन को ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके। खास बात यह है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 42 दिनों में ही राज्य की कमाई में 38 प्रतिशत की जबरदस्त उछाल देखी गई है। यह दिखाता है कि राज्य सरकार सही रास्ते पर चल रही है।