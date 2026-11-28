आंध्र प्रदेश में 'मिशन वापसी': पूर्व-माओवादियों को 75 लाख रुपये की मदद, 134 ने छोड़ी हिंसा
आंध्र प्रदेश पुलिस ने हाल ही में 18 पूर्व माओवादियों को 75 लाख रुपये की पुनर्वास सहायता दी है। इनमें कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। इसका मकसद उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने में मदद करना है। विजयवाड़ा में पुलिस महानिदेशक (DGP) हरीश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुई यह पहल एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत लोगों को चरमपंथ से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की कोशिश की जा रही है।
आंध्र प्रदेश: 134 ने किया आत्मसमर्पण
पिछले ढाई सालों में 134 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई ऐसे थे जिन पर काफी बड़ा इनाम रखा गया था। राज्य सरकार ने अब तक कुल 1.65 करोड़ रुपये का इनाम दिया है। इसके साथ ही नौकरी के प्रशिक्षण और 'सरल' और 'प्रेरणा' जैसे रोजगार कार्यक्रमों के जरिए भी आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज में फिर से स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। इतना ही नहीं, नई सड़कें और बेहतर दूरसंचार सुविधाएं भी उन दूरदराज के इलाकों को आपस में जोड़ रही हैं जो पहले दुनिया से कटे हुए थे।