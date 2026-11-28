पिछले ढाई सालों में 134 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कई ऐसे थे जिन पर काफी बड़ा इनाम रखा गया था। राज्य सरकार ने अब तक कुल 1.65 करोड़ रुपये का इनाम दिया है। इसके साथ ही नौकरी के प्रशिक्षण और 'सरल' और 'प्रेरणा' जैसे रोजगार कार्यक्रमों के जरिए भी आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज में फिर से स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। इतना ही नहीं, नई सड़कें और बेहतर दूरसंचार सुविधाएं भी उन दूरदराज के इलाकों को आपस में जोड़ रही हैं जो पहले दुनिया से कटे हुए थे।