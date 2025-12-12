आंध्र प्रदेश में तीर्थ यात्रियों से भरी बस सड़क से उतरकर पलटी, 9 की मौत
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में शुक्रवार तड़के तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे तुलसिपाकलू गांव के पास चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट पर हुआ है। बस चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही थी, जिसमें चालक और सफाईकर्मी समेत 37 लोग सवार थे। घटना में करीब 22 लोग घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि चित्तूर जिले की यह बस भद्राचलम मंदिर के दर्शन के बाद तीर्थ यात्रियों को लेकर अन्नावरम जा रही थी, तभी वह सड़क से उतरकर घाटी में जा गिरी। संभवतः घने कोहरे के कारण बस चालक दुर्घटनास्थल पर स्थित मोड़ को नहीं देख पाया, जो मोथुगुडेम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि, बस पूरी तरह खाई नहीं गिरी थी, वह गिरकर फंस गई थी। यात्रियों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसा
कल अरुणाचल प्रदेश में हुआ था हादसा
अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में 8 दिसंबर को असम के तिनसुकिया जिले से मजदूरों को ले जा रहा एक वाहन गहरी खाई में गिर गया था। हादसे में 19 मजदूरों के मारे जाने की खबर दी गई थी। सभी मजदूर तिनसुकिया जिले थे, जो दिहाड़ी पर काम करते थे। हादसा हैयूलियांग-चगलागाम इंडो-चीन बॉर्डर रोड पर खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर हुआ, जहां सड़क काफी संकरी है और कई हिस्सों में काफी तीव्र ढलान है।