आंध्र प्रदेश में तीर्थ यात्रियों से भरी बस सड़क से उतरकर पलटी, 9 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:13 am Dec 12, 202509:13 am

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामाराजू जिले में शुक्रवार तड़के तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे तुलसिपाकलू गांव के पास चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट पर हुआ है। बस चित्तूर से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रही थी, जिसमें चालक और सफाईकर्मी समेत 37 लोग सवार थे। घटना में करीब 22 लोग घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।