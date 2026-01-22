आंध्र प्रदेश में भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया? सरकार की योजना
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार सोशल मीडिया को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार जल्द ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगा सकती है। यह जानकारी आंध्र प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान ब्लूमबर्ग से बातचीत में दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मजबूत कानूनी ढांचा बनाना समय की आवश्यकता है।
प्रतिबंध
बच्चे सोशल मीडिया की सामग्री को पूरी तरह नहीं समझते- लोकेश
नारा लोकेश ने मीडिया से कहा, "एक निश्चित आयु से कम उम्र के युवाओं को ऐसे प्लेटफार्मों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे उस मंच पर मौजूद सामग्री को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, जिसके वे संपर्क में आते हैं। इसलिए, एक मजबूत कानूनी ढांचा आवश्यक हो सकता है।" तेलुगु मीडिया का कहना है कि सरकार इस कदम पर गंभीरता से विचार कर रही है, अगर यह लागू होता तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा।
फैसला
ऑस्ट्रेलिया में क्या है कानून?
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पिछले साल दिसंबर में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। इसके तहत, बच्चे नए अकाउंट नहीं बना सकते हैं और मौजूदा प्रोफाइल को निष्क्रिय करना होगा। सरकार कानून के उल्लंघन पर माता-पिता या बच्चों को दंडित नहीं करेगा, बल्कि बार-बार गंभीर उल्लंघन पर सोशल मीडिया कंपनियों पर 293 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।