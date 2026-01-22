ऑस्ट्रेलिया की तरह आंध्र प्रदेश में भी 16 वर्षीय बच्चों के लिए बंद होगा सोशल मीडिया

आंध्र प्रदेश में भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया? सरकार की योजना

लेखन गजेंद्र 03:42 pm Jan 22, 202603:42 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार सोशल मीडिया को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार जल्द ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगा सकती है। यह जानकारी आंध्र प्रदेश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान ब्लूमबर्ग से बातचीत में दी है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मजबूत कानूनी ढांचा बनाना समय की आवश्यकता है।