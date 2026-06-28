अनंत अंबानी ने तिरुमाला में दान किए 27.5 करोड़ रुपये

रिलायंस 25 ई-बसें और 27.5 करोड़ का दान करेगी

अंबानी ने ऐलान किया कि रिलायंस मंदिर के आसपास की यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसें (जिनकी कीमत करीब 27.5 करोड़ रुपये है) दान कर रही है। इसके साथ ही, कंपनी 50 ड्राइवरों की तनख्वाह का खर्च भी उठाएगी और तिरुमाला में EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों को पर्यावरण-अनुकूल यात्रा करने में आसानी हो।