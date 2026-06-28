अनंत अंबानी ने तिरुमाला में दान किए 27.5 करोड़ रुपये
रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी रविवार को तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने सुबह की पूजा में हिस्सा लिया और मंदिर की एक रस्म के तौर पर अपना सिर भी मुंडवाया। मंदिर की टीम ने उनका स्वागत आशीर्वाद, प्रसाद और रेशमी शॉल के साथ किया।
रिलायंस 25 ई-बसें और 27.5 करोड़ का दान करेगी
अंबानी ने ऐलान किया कि रिलायंस मंदिर के आसपास की यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसें (जिनकी कीमत करीब 27.5 करोड़ रुपये है) दान कर रही है। इसके साथ ही, कंपनी 50 ड्राइवरों की तनख्वाह का खर्च भी उठाएगी और तिरुमाला में EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों को पर्यावरण-अनुकूल यात्रा करने में आसानी हो।
अंबानी की RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात
इस हफ्ते की शुरुआत में, अंबानी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के लिए नागपुर में RSS मुख्यालय का दौरा किया और RSS के प्रमुख नेताओं को समर्पित स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।