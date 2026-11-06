आंध्र प्रदेश: स्कूल में हमले की शिकार बेटी के लिए आनंद महिंद्रा का बड़ा कदम, 'नन्ही कली' संवारेगी भविष्य

आंध्र प्रदेश में एक दिल दहला देने वाले हमले के बाद, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक किशोरी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। यह किशोरी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जब उसकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।

यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन लड़की पर उसके मामा ने हमला किया था और इस दौरान उसकी दोस्त को भी चोटें आई थीं।