आंध्र प्रदेश: स्कूल में हमले की शिकार बेटी के लिए आनंद महिंद्रा का बड़ा कदम, 'नन्ही कली' संवारेगी भविष्य
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आंध्र प्रदेश में एक दिल दहला देने वाले हमले के बाद, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक किशोरी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। यह किशोरी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जब उसकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।
यह घटना 31 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन लड़की पर उसके मामा ने हमला किया था और इस दौरान उसकी दोस्त को भी चोटें आई थीं।
महिंद्रा ने बहादुरी की तारीफ की, नन्ही कली देगी पढ़ाई में सहारा
महिंद्रा ने लड़की की बहादुरी को 'एक असाधारण युवा महिला' बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनकी 'नन्ही कली' पहल अब उसकी पढ़ाई में सहारा देगी।
'नन्ही कली' की शुरुआत 1996 में हुई थी। यह पहल गरीब लड़कियों को शिक्षा दिलाने में सहायता करती है। स्थानीय नेता लोकेश नारा ने भी महिंद्रा के इस कदम की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। किशोरी के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं।