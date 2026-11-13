जेल में बंद सांसद अमृतपाल को मिली एक दिन की रिहाई, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल मिली है। उनकी दादी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था।
इस कदम का अकाली दल वारिस पंजाब दे के नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने स्वागत किया। उन्होंने इसे एक ऐसा मानवीय कदम बताया जिससे सिंह के दुखी परिवार को थोड़ी राहत मिली।
अजनाला हमले को लेकर अमृतपाल सिंह पर आरोप
अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले से जुड़े होने का आरोप है। यह हमला एक बड़ी घटना थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूरे राज्य में कार्रवाई हुई।
जेल में रहते हुए भी, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में खडूर साहिब सीट जीती थी। अयाली ने कहा कि वह चाहते थे कि अंतिम संस्कार में देरी न हो, लेकिन उन्होंने कोर्ट के हमदर्दी भरे रवैये की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि उनका संगठन कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है।