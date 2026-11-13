जेल में बंद सांसद अमृतपाल को मिली एक दिन की रिहाई, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले से जुड़े होने का आरोप है। यह हमला एक बड़ी घटना थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूरे राज्य में कार्रवाई हुई।

जेल में रहते हुए भी, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में खडूर साहिब सीट जीती थी। अयाली ने कहा कि वह चाहते थे कि अंतिम संस्कार में देरी न हो, लेकिन उन्होंने कोर्ट के हमदर्दी भरे रवैये की तारीफ की। उन्होंने यह भी बताया कि उनका संगठन कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है।