सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से उनके गांव लाया जाएगा और इस दौरान उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। अधिकारियों ने इस पूरे रास्ते की योजना बहुत सावधानी से बनाई है, क्योंकि इससे पहले पैरोल की कोशिश व्यवस्थाओं की वजह से टल गई थी।

उनके परिवार ने तो अंतिम संस्कार को भी टाल दिया था, ताकि अमृतपाल वहां मौजूद रह सकें। बाकी की रस्में बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी की जाएंगी।