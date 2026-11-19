अमृतपाल सिंह को मिली 3 घंटे की पैरोल, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल; सुरक्षा के कड़े इंतजाम
लेखन आबिद खान
जेल में बंद पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह को 21 नवंबर को पंजाब में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है।
अप्रैल 2023 में गिरफ्तारी के बाद यह उनकी पहली घर वापसी होगी।
अमृतपाल सिंह पुलिस की कड़ी निगरानी में रहेंगे
सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से उनके गांव लाया जाएगा और इस दौरान उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। अधिकारियों ने इस पूरे रास्ते की योजना बहुत सावधानी से बनाई है, क्योंकि इससे पहले पैरोल की कोशिश व्यवस्थाओं की वजह से टल गई थी।
उनके परिवार ने तो अंतिम संस्कार को भी टाल दिया था, ताकि अमृतपाल वहां मौजूद रह सकें। बाकी की रस्में बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी की जाएंगी।