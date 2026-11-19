सियांग बांध पर बवाल: अमित शाह के अरुणाचल दौरे से पहले कई लोग हिरासत में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब बड़े सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) बांध को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
इस दौरान वे राज्य के नेताओं के साथ विकास योजनाओं और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही, वे बंदरदेवा और IG पार्क में आयोजित कार्यक्रमों में पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।
75 से ज्यादा लोग हिरासत में
अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि SUMP परियोजना से सियांग नदी और उनकी पैतृक जमीनों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए हैं।
इन प्रदर्शनों के चलते अब तक 75 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा चुका है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट उनकी संस्कृति और भविष्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसी तरह के बांधों को लेकर पहले हुए विवादों ने मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान की चिंताओं को कम करने के लिए जनसभाएं की हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में अभी भी गहरा संदेह बना हुआ है।