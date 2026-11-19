अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि SUMP परियोजना से सियांग नदी और उनकी पैतृक जमीनों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए हैं।

इन प्रदर्शनों के चलते अब तक 75 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा चुका है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट उनकी संस्कृति और भविष्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसी तरह के बांधों को लेकर पहले हुए विवादों ने मौजूदा तनाव को और बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान की चिंताओं को कम करने के लिए जनसभाएं की हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में अभी भी गहरा संदेह बना हुआ है।