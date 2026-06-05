देश में जल्द शुरू होगा 'स्मार्ट बॉर्डर' प्रोजेक्ट, अमित शाह ने की घोषणा

भारत की सीमाओं पर ड्रोन, रडार और कैमरे

शाह ने यह भी बताया कि ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरे किस तरह भारत की बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी सीमाओं को और मजबूत करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नकली नोटों और तस्करी से लड़ना, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए बेहद जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) की प्रशंसा करते हुए शाह ने उन्हें 'हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाली दीवार' बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट BSF की स्थापना के 60वें साल में ही शुरू कर दिया जाएगा।