देश में जल्द शुरू होगा 'स्मार्ट बॉर्डर' प्रोजेक्ट, अमित शाह ने की घोषणा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारत का नया 'स्मार्ट बॉर्डर' प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू होने वाला है। त्रिपुरा सीमा पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि यह आधुनिक हाई-टेक सिस्टम सुरक्षा ग्रिड, स्थानीय टीमों और डिजिटल निगरानी का इस्तेमाल करेगा। इसका मुख्य मकसद मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण देश के 7-8 अलग-अलग स्थानों पर टेस्ट किया जाएगा।
भारत की सीमाओं पर ड्रोन, रडार और कैमरे
शाह ने यह भी बताया कि ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरे किस तरह भारत की बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी सीमाओं को और मजबूत करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि नकली नोटों और तस्करी से लड़ना, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए बेहद जरूरी है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) की प्रशंसा करते हुए शाह ने उन्हें 'हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाली दीवार' बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट BSF की स्थापना के 60वें साल में ही शुरू कर दिया जाएगा।