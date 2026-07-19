जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का कहर, अमित शाह ने दिया हरसंभव मदद का भरोसा
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भारी बारिश के चलते जम्मू-कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, खासकर राजौरी और पुंछ जिलों पर इसका गहरा असर पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद देगी और नागरिकों की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है।
उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ पर नजर रखी
बचाव दल लगातार उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं जो बढ़ते पानी में फंस गए थे। पुलिस और NDRF मुरादपुर और तवी नदी के किनारे जैसे मुश्किल इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदियों और बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर रहें, क्योंकि अभी भी पानी का स्तर ऊंचा बना हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि संपत्ति गंवाने वाले हर व्यक्ति को पूरी मदद दी जाएगी।