अमित शाह का त्रिपुरा दौरा: मंदिर दर्शन टला, 54 करोड़ का भव्य कायाकल्प और सीमा पर पैनी नजर देश Jun 05, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रवार को खराब मौसम के कारण ऐतिहासिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द करनी पड़ी। यह 524 साल पुराना स्थल, जो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, हाल ही में 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कायाकल्प किया गया है। इस कायाकल्प को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' योजना के तहत अंजाम दिया गया है।