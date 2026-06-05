अमित शाह का त्रिपुरा दौरा: मंदिर दर्शन टला, 54 करोड़ का भव्य कायाकल्प और सीमा पर पैनी नजर
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रवार को खराब मौसम के कारण ऐतिहासिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द करनी पड़ी। यह 524 साल पुराना स्थल, जो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, हाल ही में 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कायाकल्प किया गया है। इस कायाकल्प को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' योजना के तहत अंजाम दिया गया है।
शाह रखेंगे पुष्पाबंता पैलेस की नींव
मंदिर जाने का कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद, शाह का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। वे अगरतला में नए पुष्पाबंता पैलेस होटल की नींव रखेंगे और लंकामुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा का जायजा लेंगे। बाद में, वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं, जिसमें सीमा प्रबंधन पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी।