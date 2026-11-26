शाह ने इस दौरान हमले में प्रभावित हुए सभी लोगों आम नागरिक, पुलिसकर्मी और सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगातार अडिग है। इस मौके पर उन्होंने कांस्टेबल तुकाराम ओंबले जैसे बहादुर नायकों को भी याद किया, जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। शाह का संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत अपने वीरों का सम्मान करने और हर खतरे से सतर्क रहने के लिए हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहेगा।