मुंबई हमला: अमित शाह ने बताया मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध, याद किए तुकाराम ओंबले जैसे वीर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की 18वीं बरसी पर इन्हें मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध बताया। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने शहर को दहला दिया था, जिसमें 166 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। CST स्टेशन और ताज होटल जैसे कई अहम ठिकाने कई दिनों तक आतंकवादियों के कब्जे में थे। पुलिस और सुरक्षा बल इस संकट को खत्म करने के लिए दिन-रात जुटे रहे।
शाह ने कांस्टेबल तुकाराम को किया याद
शाह ने इस दौरान हमले में प्रभावित हुए सभी लोगों आम नागरिक, पुलिसकर्मी और सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में लगातार अडिग है। इस मौके पर उन्होंने कांस्टेबल तुकाराम ओंबले जैसे बहादुर नायकों को भी याद किया, जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। शाह का संदेश बिल्कुल साफ था कि भारत अपने वीरों का सम्मान करने और हर खतरे से सतर्क रहने के लिए हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहेगा।