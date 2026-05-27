अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब अवैध इमारतों को गिराने का दिया आदेश, जानिए क्या रहा कारण

शाह ने एजेंसियों से तस्करी रोकने को कहा

शाह ने स्थानीय अधिकारियों से कहा कि वे तस्करी, घुसपैठ और फर्जी खातों पर सख्ती से नकेल कसने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF), NCB और CBDT के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय स्रोतों की बेहतर जांच पर भी जोर दिया। इसके साथ ही, सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम II' का भी जिक्र किया। उन्होंने 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन का पूरा इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए। दो महीने बाद इस पूरे काम की समीक्षा की जाएगी।