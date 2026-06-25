नशे के खिलाफ अमित शाह का महाअभियान, 6000 करोड़ रुपये की ड्रग्स का नामोनिशान मिटेगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शुक्रवार से 'ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा' नाम का एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान के तहत, जब्त की गई 2 लाख किलोग्राम से ज्यादा नशीली दवाइयों को नष्ट किया जाएगा, जिनकी बाजारी कीमत करीब 60 अरब रुपये है। यह कदम भारत में नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल और इनकी तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। इस पहल की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है, जब अगले 3 सालों के लिए सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट के जरिए होने वाली तस्करी से निपटने को लेकर एक अहम बैठक होनी है।
शाह 2026-29 के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे
आने वाली 26 जून को, 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, साथ ही 108 राज्य एजेंसियों के प्रतिनिधि, नई रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक करेंगे। इस मौके पर, अमित शाह 'नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' पेश करेंगे। यह डॉक्यूमेंट भविष्य में नशीली दवाओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साफ रोडमैप देगा।
साथ ही, वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ताजा रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इसी दौरान, अमित शाह जम्मू और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए दफतरों का उद्घाटन भी करेंगे। इससे नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई में बेहतर तालमेल बिठाने और उसे और मजबूत करने में मदद मिलेगी।