नशे के खिलाफ अमित शाह का महाअभियान, 6000 करोड़ रुपये की ड्रग्स का नामोनिशान मिटेगा

शाह 2026-29 के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे

आने वाली 26 जून को, 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, साथ ही 108 राज्य एजेंसियों के प्रतिनिधि, नई रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक करेंगे। इस मौके पर, अमित शाह 'नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' पेश करेंगे। यह डॉक्यूमेंट भविष्य में नशीली दवाओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साफ रोडमैप देगा।

साथ ही, वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ताजा रिपोर्ट भी जारी करेंगे। इसी दौरान, अमित शाह जम्मू और गुवाहाटी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए दफतरों का उद्घाटन भी करेंगे। इससे नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही लड़ाई में बेहतर तालमेल बिठाने और उसे और मजबूत करने में मदद मिलेगी।