2019 में शुरू हुआ यह कॉरिडोर सिख श्रद्धालुओं को बिना वीजा के पाकिस्तान में मौजूद गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने की सुविधा देता है। सुरक्षा कारणों से यह मई 2025 से बंद है। इस बीच शाह ने आजादी के बाद कॉरिडोर को सुरक्षित न रख पाने के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के मुखिया परगट सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से इसे जल्द खोलने की गुजारिश की है, क्योंकि यह लाखों भक्तों के लिए बहुत अहमियत रखता है।