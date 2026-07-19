अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ली कानून व्यवस्था पर बैठक, BSF को मिले हाई-टेक हथियार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों से राज्य की कानून-व्यवस्था पर बातचीत की। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब कुछ ही सप्ताह पहले एक नया कानून पास किया गया है। यह कानून साइबर अपराध, अवैध खनन, उगाही और संगठित अपराध जैसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है। इस नए कानून से राज्य के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए और अधिक अधिकार मिले हैं।
अमित शाह ने BSF के सीमावर्ती प्रोजेक्ट्स शुरू किए
बांग्लादेश से लगी पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा के कारण यहां सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। इस मुलाकात से एक दिन पहले ही शाह ने भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की और रेडियो आधारित बाड़ उल्लंघन पहचान प्रणाली जैसे हाई-टेक सुधारों को भी खुद देखा। इसके साथ ही उन्होंने सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए बाड़ लगाने और BSF के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए फंड की भी घोषणा की।