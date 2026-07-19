अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ली कानून व्यवस्था पर बैठक, BSF को मिले हाई-टेक हथियार

बांग्लादेश से लगी पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा के कारण यहां सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। इस मुलाकात से एक दिन पहले ही शाह ने भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की और रेडियो आधारित बाड़ उल्लंघन पहचान प्रणाली जैसे हाई-टेक सुधारों को भी खुद देखा। इसके साथ ही उन्होंने सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए बाड़ लगाने और BSF के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए फंड की भी घोषणा की।