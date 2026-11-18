केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की जमकर तारीफ की है। सुरक्षाबलों ने घाटी में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आखिरी स्थानीय आतंकी लतीफ भट्ट को ढेर कर दिया है। यह संयुक्त ऑपरेशन 18 नवंबर को कुलगाम में अंजाम दिया गया। यहां लतीफ एक मस्जिद में छिपा बैठा था और उसने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण करने से साफ मना कर दिया था। इस ऑपरेशन में सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीमों ने मिलकर काम किया।