भूख हड़ताल पर बैठे अमित भटनागर गिरफ्तार, केन-बेतवा परियोजना से 2000 परिवारों का भविष्य दांव पर

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का मकसद 2 नदियों के बीच पानी पहुंचाना है, लेकिन इसकी वजह से करीब 2,000 परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें जमीन और मुआवजे के जो सौदे दिए गए हैं, वे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। अमित भटनागर ने तो यहां तक आरोप लगाया कि अधिकारियों ने रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की है और पैसों का गलत इस्तेमाल किया है।

वहीं, स्थानीय अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्यादातर प्रदर्शनकारियों पर इस प्रोजेक्ट का सीधा असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई वैध शिकायत होगी, तो उसकी जांच जरूर की जाएगी।