शनिवार को शाह बांदरदेवा में नए पुलिस रंगरूटों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। शनिवार को ईटानगर में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी, जिनमें विकास परियोजनाओं और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे पर चर्चा होने की उम्मीद है।

रविवार को डोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में अरुणाचल प्रदेश को-ऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण भी किया जाएगा। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते पापुम पारे जिले को 20 से 22 नवंबर तक नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है।