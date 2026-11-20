अमित शाह का अरुणाचल दौरा: विरोध के बीच पापुम पारे बना 'नो-फ्लाई जोन', सुरक्षा कड़ी की गई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे में वे राज्य पुलिस को सम्मानित करेंगे, सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और एक नए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) कैंपस का उद्घाटन करेंगे।
उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सियांग घाटी में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पापुम पारे को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया
शनिवार को शाह बांदरदेवा में नए पुलिस रंगरूटों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। शनिवार को ईटानगर में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी, जिनमें विकास परियोजनाओं और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे पर चर्चा होने की उम्मीद है।
रविवार को डोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में अरुणाचल प्रदेश को-ऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण भी किया जाएगा। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते पापुम पारे जिले को 20 से 22 नवंबर तक नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है।