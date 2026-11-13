देश के 257 वायु निगरानी स्टेशन बंद, 64 प्रतिशत जिलों में एक भी स्टेशन नहीं
लेखन आबिद खान
पता चला है कि भारत के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक बड़ा हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। हाल ही में हुई जांच में 634 स्टेशनों में से 257 निष्क्रिय पाए गए हैं।
इतना ही नहीं, कुछ स्टेशनों ने तो डेटा भी देर से भेजा। यह खुलासा तब हुआ है जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 'बहुत खराब' श्रेणी को पार कर गया था।
बहुत कम भारतीयों को मिलती है रीयल-टाइम जानकारी
पूरे भारत में 1,646 निगरानी स्टेशन होने के बावजूद, औसतन हर 9 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक ही स्टेशन उपलब्ध है। केवल 15 प्रतिशत आबादी ही ऐसे इलाकों में रहती है, जहां उन्हें प्रदूषण की रीयल-टाइम जानकारी मिल पाती है।
वहीं, 64 प्रतिशत से ज्यादा जिलों में तो हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई निगरानी स्टेशन है ही नहीं। तमिलनाडु में हालात सबसे खराब हैं, जहां 76 प्रतिशत स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं।