देश के 257 वायु निगरानी स्टेशन बंद, 64 प्रतिशत जिलों में एक भी स्टेशन नहीं

पूरे भारत में 1,646 निगरानी स्टेशन होने के बावजूद, औसतन हर 9 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक ही स्टेशन उपलब्ध है। केवल 15 प्रतिशत आबादी ही ऐसे इलाकों में रहती है, जहां उन्हें प्रदूषण की रीयल-टाइम जानकारी मिल पाती है।

वहीं, 64 प्रतिशत से ज्यादा जिलों में तो हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई निगरानी स्टेशन है ही नहीं। तमिलनाडु में हालात सबसे खराब हैं, जहां 76 प्रतिशत स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं।