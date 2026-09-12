विजयन को 'चाय पीने' वाला बयान पड़ा भारी, ED के आरोपों के बीच UAPA आरोपी ने किया पलटवार

शुएब का यह कमेंट विजयन के 2019 के एक पुराने बयान की ओर इशारा करता है। तब विजयन ने UAPA के तहत शुएब और एक और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी का बचाव किया था।

विजयन ने तब कहा था कि उन्हें "चाय पीने" के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस बयान पर तब काफी विवाद हुआ था, क्योंकि दोनों छात्रों को जमानत मिलने से पहले लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था।

सामाजिक आलोचक एमएन करस्सेरी ने शुएब के इस पोस्ट को "काव्यात्मक न्याय" कहा। उन्होंने बताया कि पुराने शब्द किस तरह नए अर्थ के साथ लौटकर आते हैं।