विजयन को 'चाय पीने' वाला बयान पड़ा भारी, ED के आरोपों के बीच UAPA आरोपी ने किया पलटवार
केरलम के विपक्ष के नेता पिनरायी विजयन को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, UAPA मामले में आरोपी एलन शुएब ने एक रहस्यमयी फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, "क्या आप वहां चाय पीने नहीं गए थे?" यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजयन के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का संबंध CMRL-एग्जालॉजिक मामले में विजयन की बेटी टी. वीणा की कंपनी से है।
शुएब ने विजयन के 'चाय पीने' वाले बयान को याद दिलाया
शुएब का यह कमेंट विजयन के 2019 के एक पुराने बयान की ओर इशारा करता है। तब विजयन ने UAPA के तहत शुएब और एक और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी का बचाव किया था।
विजयन ने तब कहा था कि उन्हें "चाय पीने" के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस बयान पर तब काफी विवाद हुआ था, क्योंकि दोनों छात्रों को जमानत मिलने से पहले लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था।
सामाजिक आलोचक एमएन करस्सेरी ने शुएब के इस पोस्ट को "काव्यात्मक न्याय" कहा। उन्होंने बताया कि पुराने शब्द किस तरह नए अर्थ के साथ लौटकर आते हैं।
विजयन के खिलाफ आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया
विजयन के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका मकसद उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है।