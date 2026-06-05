साइबर हमलों के बीच CBSE पोर्टल का कमाल, 70,000 से ज्यादा आवेदन सफलतापूर्वक संभाले देश Jun 05, 2026

CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल गलत मार्कशीट या गायब पन्नों जैसी शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया है। 2 जून से अब तक इस पोर्टल पर 70,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। पोर्टल लॉन्च होते ही इसे कई साइबर हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बोर्ड ने सिस्टम को चालू रखा ताकि छात्र बिना किसी तनाव के अपने रिजल्ट चेक कर सकें या री-इवैल्यूएशन की मांग कर सकें।