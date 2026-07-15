आंध्र प्रदेश: कापू नेता मुद्रागाडा पद्मनाभम के अंतिम संस्कार में बेटी को ही शामिल होने से रोका, जानिए कारण
प्रसिद्ध कापू नेता मुद्रागाडा पद्मनाभम के अंतिम संस्कार में एक बड़ा मोड़ आ गया जब उनकी बेटी बी क्रांति को अंतिम विदाई देने से रोक दिया गया। यह पारिवारिक टकराव 2024 में शुरू हुआ था। तब क्रांति ने अपने पिता के YSR-कांग्रेस पार्टी में जाने के फैसले का विरोध किया था और जन सेना पार्टी का साथ दिया था। बुधवार को किर्लांपुड़ी स्थित उनके घर पर माहौल गरमा गया। उनके चाचा सुरिबाबू ने विरोध किया और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद क्रांति को घर से बाहर निकाल दिया गया, जिससे तनाव और बढ़ गया।
चंद्रबाबू नायडू ने मुद्रागाडा पद्मनाभम के लिए की राजकीय सम्मान की घोषणा
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किरलामपुडी में मुद्रागाडा पद्मनाभम का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की घोषणा की है। कई राजनीतिक नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। पद्मनाभम को आंध्र प्रदेश के सबसे लंबे कापू आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है।