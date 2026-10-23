अमेरिकी नागरिक वैनडाइक एक महीने बाद अमेरिका से लौटे, दिल्ली कोर्ट में हाजिर
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अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक इस हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। वे हाल ही में अमेरिका की एक महीने लंबी यात्रा से लौटे थे। अदालत ने पिछले महीने एक आदेश में उन्हें निर्देश दिया था कि भारत वापस आने के 72 घंटे के भीतर वे अदालत में पेश हों, और इसी नियम का पालन करते हुए वे हाजिर हुए।
वैनडाइक पर म्यांमार में ड्रोन ट्रेनिंग देने का आरोप
पिछले मार्च में वैनडाइक और 6 यूक्रेनियों को म्यांमार में कथित तौर पर चोरी-छिपे घुसकर जातीय सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोप में पकड़ा गया था। उन पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग में मदद करने का भी आरोप है।
शुरुआत में उन्हें मार्च में ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में इस मामले को आव्रजन से जुड़े अपराधों में बदल दिया गया। फिलहाल, जांच के लिए 6 यूक्रेनी नागरिक अभी तक भारत नहीं लौटे हैं।
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