अमेरिकी नागरिक वैनडाइक एक महीने बाद अमेरिका से लौटे, दिल्ली कोर्ट में हाजिर

पिछले मार्च में वैनडाइक और 6 यूक्रेनियों को म्यांमार में कथित तौर पर चोरी-छिपे घुसकर जातीय सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोप में पकड़ा गया था। उन पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग में मदद करने का भी आरोप है।

शुरुआत में उन्हें मार्च में ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में इस मामले को आव्रजन से जुड़े अपराधों में बदल दिया गया। फिलहाल, जांच के लिए 6 यूक्रेनी नागरिक अभी तक भारत नहीं लौटे हैं।