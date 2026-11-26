केरलम में गर्मी से पहले सूखे की दस्तक, आधे वर्षा स्टेशन खतरे के निशान पर
लेखन भारत शर्मा
इस साल मानसून में भारी कमी के चलते केरलम में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के करीब आधे वर्षा स्टेशन खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं। गर्मी से पहले ही पानी की किल्लत होने की आशंका है, जिसकी वजह से राज्य में सामान्य से बहुत पहले ही ज्यादा गर्मी और सूखे भरे दिन देखने को मिल सकते हैं।
KSDMA ने आपातकालीन जल उपाय लागू किए
इस स्थिति से निपटने के लिए केरलम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) आपातकालीन योजनाएं लागू कर रहा है। वह पानी के अवरोधों की मरम्मत का काम तेज कर रहा है और किसानों को वैकल्पिक रणनीतियों के लिए तैयार कर रहा है। इसके साथ ही जिला अधिकारी स्थानीय जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए पुराने खदानों के तालाबों को फिर से चालू कर रहे हैं। भविष्य में हालात बिगड़ने पर संसाधनों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए ज्यादा हाई-टेक निगरानी भी की जाएगी।