इस स्थिति से निपटने के लिए केरलम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) आपातकालीन योजनाएं लागू कर रहा है। वह पानी के अवरोधों की मरम्मत का काम तेज कर रहा है और किसानों को वैकल्पिक रणनीतियों के लिए तैयार कर रहा है। इसके साथ ही जिला अधिकारी स्थानीय जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए पुराने खदानों के तालाबों को फिर से चालू कर रहे हैं। भविष्य में हालात बिगड़ने पर संसाधनों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए ज्यादा हाई-टेक निगरानी भी की जाएगी।