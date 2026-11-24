इरोड में करुणानिधि की मूर्तियां तोड़ीं, DMK कार्यालयों पर भी हमला
इरोड से एक परेशान करने वाली खबर आई है। मंगलवार को कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत DMK नेता एम करुणानिधि की एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने DMK पार्टी के कई कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की है। पन्नीरसेल्वम पार्क में लगी करुणानिधि की मूर्ति के काले चश्मे तोड़ दिए गए। इसके अलावा, मोदाकुरिची में लगी उनकी एक और मूर्ति को भी निशाना बनाया गया। सुबह जब DMK सदस्यों को इस तोड़फोड़ का पता चला, तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्सा हुए।
लाइब्रेरी के शीशे तोड़े, DMK कार्यकर्ताओं में बढ़ा तनाव
अज्ञात उपद्रवी यहीं नहीं रुके। उन्होंने मूर्तियों के नीचे बनी एक लाइब्रेरी के शीशे भी तोड़ दिए। साथ ही मनालमेदु में DMK के एक कार्यालय में भी तोड़फोड़ की और म्यूनिसिपल कॉलोनी के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद जिले में DMK कार्यकर्ताओं के बीच तनाव का माहौल बन गया है।