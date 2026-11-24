इरोड से एक परेशान करने वाली खबर आई है। मंगलवार को कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत DMK नेता एम करुणानिधि की एक मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने DMK पार्टी के कई कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की है। पन्नीरसेल्वम पार्क में लगी करुणानिधि की मूर्ति के काले चश्मे तोड़ दिए गए। इसके अलावा, मोदाकुरिची में लगी उनकी एक और मूर्ति को भी निशाना बनाया गया। सुबह जब DMK सदस्यों को इस तोड़फोड़ का पता चला, तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्सा हुए।