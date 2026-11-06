ओडिशा में बाढ़ से फसल बर्बाद, किसान ने की आत्महत्या; एक हफ्ते में दूसरा मामला

एक हफ्ते के अंदर गंजाम में किसान की आत्महत्या का यह दूसरा मामला सामने आया है। मल्लिक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी थी, जिसे पुलिस और तहसीलदार के दखल के बाद ही खोला जा सका।

गुरुवार को जिले के BJD नेताओं ने मल्लिक के घर जाकर उनके रिश्तेदारों से बातचीत की। वहीं, ओडिशा कृषक सभा की गंजाम इकाई फसल नुकसान से बुरी तरह प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत सरकारी मदद की मांग कर रही है।