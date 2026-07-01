IIT कानपुर से जुड़े साइबर एक्सपर्ट का हिंज प्रोफाइल ढूंढने पर सोशल मीडिया पर छिड़ी नैतिकता की बहस देश Jul 01, 2026

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया है कि उसने 19 साल के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट निसर्ग अधिकारी का हिंज डेटिंग प्रोफाइल ढूंढ निकाला है। इसके लिए उस यूजर ने कानपुर और लखनऊ में 500 से ज्यादा प्रोफाइल स्क्रैप किए। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस पोस्ट में यूजर ने दावा किया कि उसने अधिकारी का प्रोफाइल ढूंढ लिया है, और यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। निसर्ग अधिकारी ने खुद इसे 'स्मार्ट अप्रोच' कहा। लेकिन इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग उनके तकनीकी हुनर से प्रभावित हुए, तो वहीं कुछ ने इसकी नैतिकता पर सवाल उठाए।