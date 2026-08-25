तेलंगाना: अंधविश्वास के चलते बेटों ने मां को कुएं में फेंका, पुलिस ने दोषियों को दबोचा
तेलंगाना के करिमनगर जिले में दो भाइयों को अपनी 80 साल की माँ नुनु वेंकटम्मा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नुनु वेंकटम्मा लकवे से पीड़ित थीं और उन्हें देखभाल की जरूरत थी। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे एक स्थानीय अंधविश्वास था। दरअसल, एक स्थानीय अंधविश्वास यह था कि अगर मां की मौत किसी एक बेटे के घर में होती, तो उसे वह घर छोड़कर जाना पड़ता है।
भाइयों ने मां के कुएं में गिरने का किया नाटक
पुलिस के मुताबिक, 5 अप्रैल को परिवार में वेंकटम्मा की सेहत पर बात हो रही थी। इसी दौरान अंधविश्वास की यह बात सामने आई। पुलिस के अनुसार, यही सोचकर बड़े बेटे नुनु सम्माय्या और छोटे बेटे नुनु श्रीनिवास ने अपनी मां को घर से बाहर निकाला और पास के कुएं में फेंक दिया। पहले परिवार ने पुलिस को बताया था कि वेंकटम्मा कुएं में गलती से गिर गई थीं, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उनकी कहानी में कई विरोधाभास मिले। इसके बाद, सच सामने आ गया। अब दोनों भाई पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस आगे की जांच कर रही है।