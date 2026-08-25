तेलंगाना: अंधविश्वास के चलते बेटों ने मां को कुएं में फेंका, पुलिस ने दोषियों को दबोचा

पुलिस के मुताबिक, 5 अप्रैल को परिवार में वेंकटम्मा की सेहत पर बात हो रही थी। इसी दौरान अंधविश्वास की यह बात सामने आई। पुलिस के अनुसार, यही सोचकर बड़े बेटे नुनु सम्माय्या और छोटे बेटे नुनु श्रीनिवास ने अपनी मां को घर से बाहर निकाला और पास के कुएं में फेंक दिया। पहले परिवार ने पुलिस को बताया था कि वेंकटम्मा कुएं में गलती से गिर गई थीं, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उनकी कहानी में कई विरोधाभास मिले। इसके बाद, सच सामने आ गया। अब दोनों भाई पुलिस हिरासत में हैं और पुलिस आगे की जांच कर रही है।