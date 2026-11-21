उत्तर प्रदेश से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 2 छोटी बच्चियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को गुलाह नदी के किनारे खेलते हुए उन्होंने जहरीले पौधे की फलियां तोड़कर खा ली थीं।

मरने वाली बच्चियों की पहचान 4 साल की माहेनूर और 6 साल की चाहत के तौर पर हुई है।