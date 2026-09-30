बिहार के गया में नाबालिगों संग दरिंदगी का वीडियो सामने आया, पुलिस ने 2 को दबोचा

पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और बताया है कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। गया में हुई यह घटना कोई अलग-थलग मामला नहीं है।

पिछले कुछ महीनों में बिहार में नाबालिगों पर हमले की ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जिनसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता पैदा हो गई है। प्रशासन का कहना है कि वे ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।