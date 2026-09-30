बिहार के गया में नाबालिगों संग दरिंदगी का वीडियो सामने आया, पुलिस ने 2 को दबोचा
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बिहार के गया में एक दुखद घटना सामने आई। यहां बाइक से जा रहे 2 नाबालिग किशोरों को युवाओं के एक झुंड ने रोक लिया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। उन्हें अपशब्द भी कहे गए।
यह घटना अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिये सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।
बिहार में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता
पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और बताया है कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। गया में हुई यह घटना कोई अलग-थलग मामला नहीं है।
पिछले कुछ महीनों में बिहार में नाबालिगों पर हमले की ऐसी कई खबरें सामने आई हैं, जिनसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता पैदा हो गई है। प्रशासन का कहना है कि वे ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।