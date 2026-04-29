किन्नरों को 'बधाई' या 'नेग' मांगने का कानूनी अधिकार नहीं- इलाहाबाद हाई कोर्ट देश Apr 29, 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने साफ किया है कि किन्नर समुदाय के लोग कानूनी तौर पर 'बधाई' नहीं मांग सकते। दरअसल, 'बधाई' वो नकद भेंट होती है जो लोग खुशी के मौकों पर देते हैं।

यह मामला तब सामने आया जब गोंडा की रेखा देवी ने एक खास इलाके में बधाई इकट्ठा करने का इकलौता अधिकार मांगा। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत ऐसे किसी भी दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है।