पार्टनर की उम्र 21 साल से कम तो लिव-इन नहीं! इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

कोर्ट ने क्या कहा?

अपनी बात स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी की उम्र कानूनी तौर पर शादी करने लायक नहीं है, तो उसे शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रहने की सहमति देने के लायक भी नहीं माना जा सकता।

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस प्रेमी युगल को सच में कोई खतरा या हिंसा का डर है, तो वे कानूनी मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा, माता-पिता या दूसरे अधिकारी अगर उन्हें लगता है कि बाल विवाह का कोई मामला है, तो वे कानून के हिसाब से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।