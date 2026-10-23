POCSO पीड़ितों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब बिना चोट के भी मिलेगा मुआवजा

यह मामला दिसंबर 2022 में दर्ज हुई एक FIR से जुड़ा है। पहले अधिकारियों ने पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यौन उत्पीड़न का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं मिल पाया था।

लेकिन कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए साफ कहा कि POCSO के तहत हमले को साबित करने के लिए शारीरिक चोटें होना जरूरी नहीं है। अगर पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट पीड़ित की बात को सही ठहराती हैं, तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। क्योंकि ये योजनाएं लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होने में सहायता देने के लिए बनी हैं, न कि केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए।