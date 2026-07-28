इलाहाबाद हाई कोर्ट का दो टूक: पहली शादी छिपाकर की दूसरी तो भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता

इस मामले में, जोड़े ने साल 2016 में शादी की थी, जबकि पति की पहली शादी साल 2017 के आखिर में जाकर खत्म हुई।

महिला को अभी तक हर महीने 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन उसने इस रकम को बढ़ाने की मांग की। ऐसा इसलिए क्योंकि पति एक सरकारी कर्मचारी है और उसकी मासिक आय करीब 50,000 रुपये है।

अदालत ने साफ किया कि CrPC की धारा 125 का मुख्य उद्देश्य ऐसी मुश्किल स्थितियों में महिलाओं को किसी भी तरह के शोषण से बचाना है, इसलिए इसका उपयोग उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही किया जाना चाहिए।