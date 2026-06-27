इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सहमति वाले रिश्ते में सिर्फ वादा टूटना बलात्कार नहीं देश Jun 27, 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति पर लगे बलात्कार के आरोप हटा दिए हैं। उस पर अपनी प्रेमिका से शादी न करने का आरोप था, जबकि दोनों 2 साल तक सहमति से रिश्ते में थे। जज ने इस मामले पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से शादी का वादा करता है, लेकिन बाद में कुछ कारणों से रिश्ता टूट जाता है, तो यह अपने आप में धोखाधड़ी या आपराधिक मामला नहीं बन जाता, जब तक कि शुरुआत से ही उसका इरादा छल करने का न रहा हो।