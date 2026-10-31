आज गुजरात में क्यों नहीं खुलेंगे बैंक?

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आज शनिवार को पूरे गुजरात के बैंक बंद रहेंगे। यह कोई आम छुट्टी नहीं है, बल्कि सरकार ने आज के लिए खास तौर पर बैंकों को बंद रखने का फैसला किया है।

वैसे आज 5वां शनिवार है और काम-काज का दिन होता है।

हालांकि, दिल्ली और मुंबई जैसे बाकी राज्यों में बैंक हमेशा की तरह खुले रहेंगे। बैंकों के बंद होने का ये फैसला सिर्फ गुजरात के लिए है।