20 दिन की बच्ची को नर्सिंग होम छोड़ने पहुंची मां, कहा- पति बेरोजगार, नहीं पाल सकती
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मां ने अपनी 20 दिन की नवजात बच्ची को एक नर्सिंग होम में छोड़ने की कोशिश की। सोनी नाम की यह मां अपने 5 बच्चों की परवरिश से बुरी तरह परेशान थी और उसका पति भी बेरोजगार व शराबी था।
इसी परेशानी के बीच, वह अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए डॉ. रफीक के पास मदद मांगने पहुंची। उसने बताया कि वह अपनी बच्ची के लिए बस एक अच्छी जिंदगी चाहती है, जिसे वह खुद नहीं दे पा रही है।
बच्ची बेचने की बात से सोनी का इनकार, पुलिस कर रही पूछताछ
डॉ. रफीक को सोनी की बात सुनकर चिंता हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सोनी और उसकी पड़ोसी रेशमा को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने बुलाया।
पूछताछ में सोनी ने अपनी बच्ची को बेचने की कोशिश करने की बात से साफ इनकार किया। हालांकि, उसने यह जरूर माना कि वह बच्ची का ठीक से पालन-पोषण नहीं कर पा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला बाल कल्याण समिति को इस मामले की जानकारी दी जाएगी।
पुलिस सोनी के पति से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले में और जानकारी मिल सके।