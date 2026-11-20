डॉ. रफीक को सोनी की बात सुनकर चिंता हुई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सोनी और उसकी पड़ोसी रेशमा को पूछताछ के लिए अपने साथ थाने बुलाया।

पूछताछ में सोनी ने अपनी बच्ची को बेचने की कोशिश करने की बात से साफ इनकार किया। हालांकि, उसने यह जरूर माना कि वह बच्ची का ठीक से पालन-पोषण नहीं कर पा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला बाल कल्याण समिति को इस मामले की जानकारी दी जाएगी।

पुलिस सोनी के पति से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले में और जानकारी मिल सके।