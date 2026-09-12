जलवायु रेजिलिएंस की वैश्विक रैंकिंग में सबसे नीचे अहमदाबाद-हैदराबाद

जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता में जो 10 शहर सबसे कमजोर पाए गए हैं, उनमें से 9 दक्षिण एशिया के हैं। इनमें कोलकाता, मुल्तान, ढाका और लाहौर जैसे शहर शामिल हैं।

इन जगहों पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वे अभी तक इससे निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाए हैं।

वहीं, शिकागो ने मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश और तूफान के कम जोखिम की वजह से इस लिस्ट में सबसे ऊपर जगह बनाई है।

एडिस अबाबा, मेलबर्न, पेरिस और यहाँ तक कि बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों ने भी जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में काफी तरक्की की है।