अकाल तख्त ने भगवंत मान का विवादित वीडियो किया जारी, मुख्यमंत्री ने की जांच की मांग देश Jun 20, 2026

श्री अकाल तख्त साहिब ने एक वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जनवरी में रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगोज और मुख्यमंत्री के निजी सहायक राजबीर सिंह घुमन एक विवादित वीडियो पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में खुद भगवंत मान हैं। यह तब सामने आया है, जब अकाल तख्त ने हाल ही में पहले वाले वीडियो को असली बताया था और भगवंत मान पर 'गुरु-विरोधी' और 'खालसा पंथ-विरोधी' होने का आरोप लगाया था।